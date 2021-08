Vassiljev kiitis Flora treenerite tiimi: nad on sellesse võitu väga palju pannud

Kuigi Flora alustas mängu hästi ja esimesel viiel minutil haarati initsiatiiv enda kätte, siis pärast seda võttis Rovers kontrolli enda kätte. «Ootasime, et nad kodus survestavad jõulisemalt ja tulevad agressiivsemalt. Rääkisime sellest ka enne mängu,» alustas Vassiljev.

«Nad said mõned löögid distantsilt, aga meil on hea väravavaht ja saime ise paremad väravavõimalused. Avapoolaja lõpus polnud neil enam energiat meid survestada ja teine poolaeg oli meie poolt tasakaalukam. Leidsime oma võimalused ja realiseerisime need,» rääkis 37-aastane poolkaitsja.

Kuigi Rovers lõi mängu jooksul peale kokku 16 korda, siis ohtlikuks said nendest vaid mõned. Vassiljevi sõnul ei olnud ka platsil otseselt sellist tunnet, et värav nüüd õhus oleks. «Olid ebameeldivad standardid, kust võib midagi tulla. Aga paanikat polnud ja teadsime, mida saab teha,» seletas Vassiljev.

Jürgen Hennist sai eile esimene treener, kes on juhtinud Eesti klubi eurosarja alagrupiturniirile, kuid Flora loots tunnistas, et ei näe ennast eraldi tiimist, vaid selle osana. «Ma ei ole osanud seda isiklikku plaani sättida. Töö on koos meeskonnaga ja ma ei näe ennast neist eraldi. Ma tunnen, et teeme asju koos ja eraldi pole seda enda jaoks tähtsustanud. Kindlasti on hea tunne, kui saavutad midagi, millega jääd meelde ja teed klubi ajaloos midagi erilist,» tunnistas Henn.

Sellepeale võttis taas sõna Vassiljev, kellel jagas Hennile ja tema abilistele kõvasti kiitust. «Kolme aasta jooksul olen näinud tööd, mida treenerite tiim teeb. Neil on kannatust rohkem kui teistel. Sellele võidule on nad väga palju sisse pannud, et see tiim selline oleks,» ütles Vassiljev.

Poolaja järel oli teise mängu seis viigiline. Millised mõtted olid tol hetkel Henni peas? «Pidime olema valmis kõigeks. Teadsime, et tõenäoliselt mängivad nad rohkem pikki palle,» rääkis peatreener ja jätkas: «Värav tuli keskväljal pallivõidust, mis nõuab palju tööd. Kui surve on oma kastis, siis võib sinna kinni jääda ja see nõuab palju meetreid, et välja saada. Mängu lõpp oli kontrolli all ja ma arvan, et meeskond tundis ohukohad hästi ära, kust vastane väravat tahtis.»