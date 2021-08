Flora pääs Konverentsiliiga alagrupiturniirile mõjutab Eesti jalgpallikalendrit

See tähendab, et 36-voorulise hooaja (kus kümme klubi mängivad neli korda kõigiga läbi) asemel ootab kõiki tippliigasid ees poolitamine. See tähendab, et pärast kolmanda ringi lõppu ehk 27. vooru jagatakse liiga kaheks. Esimesed kuus klubi mängivad omavahel veel ühe korra läbi, et selgitada meister ja medaliomanikud, ning viimased neli selgitavad omavahel väljalangeja ja üleminekumängudele suunduja.