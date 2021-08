Tänu Florale pääseb edaspidi eurosarja neli Eesti klubi

Tallinna Flora eduka eurohooaja toel on Eesti tõusnud Euroopa klubijalgpalli pingereas 49. kohale. Neljanda eurokoha jaoks tuleb olla vähemalt 50 hulgas. Kuna ainsa riigina saab meid tahapoole lükata vaid Gibraltar, kelle meister Lincoln Red Imps alistas lätlaste Riia FC, tähendab see, et Flora on eestlastele ülejärgmiseks hooajaks neljanda koha juba kindlustanud.