Ragilo ja Pajur tegid mainekal juunioride velotuuril hea alguse

Juunioride Rahutuur on mainekas mägine mitmepäevasõit, mis algas selgi korral raske 100,8-kilomeetrise etapiga. Avasõidu võitis norralane Stiam Fredheim, kes edestades kaasmaalast Per Trandi ja prantslast Pierre Gautherat’d. Ragilo ja Pajur kaotasid mõlemad võitjale kolme minuti ja 34 sekundiga.

Teistest Eesti juunioride koondise liikmetest sai Henry Grünberg 76. (+14.19), Lauri Tamm 77. (+14.19) ja Aaron Aus 81. koha (+14.28). Eelmisel nädalal Ungaris peetud velotuuril kolmanda koha pälvinud Madis Mihkels katkestas avaetapil, kuna eelmisel nädalal üle elatud kukkumised on kehale nii halvasti mõjunud, et jalad on täiesti tühjad ja isegi viimases pundis oli võimatu püsida.