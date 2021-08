Tanel Visnap võitis kurtide MMil juba teise medali

«200 m poolfinaalis jäi mul veel kindlasti vau sisse. Minu peamine eesmärk oli saada finaaliks võimalikult hea rada, milleks oli vaja jooks lihtsalt võita. Viimastel meetritel oli see kindlustatud ning võtsin kiiruse maha. Säästsin end kaugushüppe finaaliks, mis algas 20 min hiljem.

Kaugushüppe pronksi üle on mul hea meel, aga see jääb kripeldama, et kuld- ja hõbemedal ei jäänud sugugi kaugele. 200 m finaalis lähen endast maksimumi andma. Tuleb, mis tuleb,» rääkis Visnap, kes osales eile lisaks kaugushüppe võistlusele ka 200 m poolfinaalis ning pääses ajaga 22.30 edasi finaali.