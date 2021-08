Teemu Suninen lõpetas M-Spordiga koostöö

2017. aastal M-spordi rivistuses esimese MM-etapi kaasa sõitnud soomlane tõdes, et tänaseks on jõutud kohta, kus tuleb senisega hüvasti jätta. «M-Spordile tuleb nüüd hüvasti öelda. Olen tänulik, et olen aastaid olnud selle meeskonna üheks WRC-sarja sõitjaks. Aitäh teile,» sõnas Suninen sotsiaalmeedias.