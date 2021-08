Kabulis on hukkunud mitmed Afganistani sportlased

Kõik nad üritasid lahkuda kodumaalt, et pääseda kaosest, mis on vallandunud pärast Talibani võimule tulekut. Kabuli lennujaama ümber on kogunenud suur hulk inimesi, kes loodavad pääseda rahvusvahelistele evakuatsioonilendudele, mille tähtajaks on märgitud 31. august.