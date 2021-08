BLOGI ⟩ Nelja-aastase võidupausi lõpetanud Kontaveit triumfeeris US Openi peaproovil

Kontaveidi jaoks on see karjääri üheksas WTA-finaal. Varasemast on tal ette näidata vaid üks päris triumf (2017 Den Boschis). Tehniliselt on eestlanna võidusaldo siiski kaks, sest tänavuse aasta alguses toimunud Grampians Trophy'l jäi ajapuudusel esikohamatš pidamata, mistõttu kuulutati eestlanna ja ameeriklanna Ann Li ühisteks võitjateks.