Kaia Kanepi alustab US Openit esimeste seas, Kontaveit saab paar päeva puhata

Juhul, kui vihma ei saja saab Kanepi ja Julia Putintseva kohtumine alguse kell 18. Avapäeva maiuspala on kahtlemata 2012. aasta US Openi tšempioni ja kolmekordse slämmiturniirde võitja Andy Murray (Suurbritannia) ja kolmandana asetatud Stefanos Tsitsipase vaheline kohtumine. See mäng algab plaanide kohaselt Eesti aja järgi kell 9 õhtul.