Eesti koondis stardib maailma ühele raskemale kestvussõidule

Esimesena läheb meie meestest rajale Toomas Triisa (Husqvarna), kelle stardiaeg on 08.06. Biene (Yamaha) lähteajaks on 08.19 ning Triisal ja Talul (mõlemad KTM) kell 08.29. Võistluspäev tõotab tulla vähemalt kuue ja poole tunni pikkuseks.

Priit Bienele on maailma üheks raskemaks endurovõistluseks peetav ISDE võistlejana juba viies. «Esimesel päeval tahan selles karussellis pääseda võimalikult ette. Minu eesmärgiks on saada seekord kätte kuld ka rahvusmeeskondade sõitjate arvestuses ja see tähendab, et kiireimale sõitjale tohib kaotada kuni 10 protsenti. Ehk lähen igal pool endast suhteliselt maksimumi andma,» lausus ta päev enne starti.

Võistlusele eelnenud päevadel on sõitjad läbi käinud kõik kiiruskatsed ehk teinud mägedes üle 100 000 sammu ja kõndinud kokku üle 70 kilomeetri. Itaaliale omaselt leidub rajal väga kõrgeid tõuse ja langusi, kuid on ka põllukatseid ja jõepõhjades kividel kulgevaid radu. Paljudes kohtades on pinnas selline, mis suure sõitjate hulga (634 osalejat rohkem kui 25 riigist) all kindlasti tuhkjaks ja pudedaks muutub, ka tõotab praeguse palavusega katsete kohale tõusta tihe tolm, mis nähtavuse pea olematuks muudab.

Eesti endurokoondis. FOTO: Helen Urbanik

«Esimesed kolm päeva on võrdlemisi lihtsad, aga neljas-viies päev tulevad kiiruskatsed väga rasked,» võttis Biene esmamulje kokku. «Katsed lähevad suure hulga sõitjate all kindlasti katki. Osad, mäekülgedel asuvad rajad, on väga suure kalde all ja nende läbimine saab keeruline olema. Kui Eestis oleme harjunud, et rada põhimõtteliselt ei muutugi, siis siin võib ka ülesõit suure sõitjate hulga all väga auku minna. Aga pole muud, kui tuleb lihtsalt vastu pidada.»

Esmakordselt ISDE-l osalev Triisa ütles, et proovib eelkõige leida hea rütmi ja nautida võistlust nii palju kui võimalik. «Minu jaoks on siinsed mäed päris kõrged. Ja järskudel mäekülgedel asuvad katsed saavad päris tricky’d olema, aga arvan, et need on sõidetavad.»

Redmoto klubivõistkonnas asuvad võistlustulle lisaks Priit Raid (start kell 10.45), Ragnar Valdstein (11.02) ja Meelis Järv (10.52). Kuna nad kõik osalevad ISDE-l esimest korda, kavatsevad nad võistlust ennekõike nautida. Samas tunnistasid mehed, et ärevus on suur.

«Tõusud on teravad. Allatulekud veel teravamad. Neljas-viies päev saavad ilmselt kõige raskemad olema,» lausus Raid.

«Eks see näha ole, mis saab, aga ärevus on küll suur,» kinnitas ka Järv.