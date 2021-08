Levadia alistas Kalju, Flora lõi Legioni värava auklikuks

Valitsev meister jääb praegu esikohast 12 punkti kaugusele. Levadia on 21 mänguga kogunud 55 punkti, teisel kohal asuval Paide Linnameeskonnal on 46 silma ning Flora on 43 punktiga kolmandal kohal. Floral on konkurentidest mängitud 3-4 mängu vähem.