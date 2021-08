Hamilton kummalisest Belgia GPst: loodan, et fännidele makstakse raha tagasi

«Mul on täna fännide pärast väga kahju. Nad olid imelised, et meiega koos lõpuni ootasid,» ütles Hamilton võistlusjärgses intervjuus.

Punktitabeliliider pahandas ka Rahvusvahelise autoliiduga (FIA) ja vormel 1 sarja korraldajatega. «Korraldajad teadsid, et ringrada ei muutnud paremaks, kuid nad saatsid meid siiski kaheks ringiks rajale, et võistlus kirja sada. Loodan, et fännidele makstakse raha tagasi,» lisas ta.