Paari hooaja eest kõrgliiga põhjas virelenud klubi tõusis Bundesliga liidriks

Pühapäeval alistas Wolfsburg mulluse hõbedaklubi RB Leipzigi 1:0 ning on sellega võitnud alanud hooajal kolm kohtumist. Nii edukalt pole Wolfsburg kunagi hooaega alustanud.

Tänavu nimetati Wolfsburgi peatreeneriks endine Hollandise koondise kapten Mark van Bommel. 44-aastase hollandlase ja endise Müncheni Bayerni kapteni jaoks on tegemist alles teise klubiga, kus ta saab kanda peatreeneri rolli.

Treenerikarjääri alustas ta kolme aasta eest ning on selle jooksul juhendanud Hollandi klubi Eindhoveni PSVd ning abitreenerina istunud Austraalia ja Araabia Ühendemiraatide koondiste pingil.

Wolfsburg on van Bommeli juhendamisel võitnud kolm kohtumist, löönud neli väravat, lubanud endale lüüa ühe ning on üheksa punktiga liigatabeli tipus. Järgnevad kolm klubi, kel on neli punkti – Leverkuseni Bayer, Müncheni Bayern ja Freiburg.