Messi tegi PSG eest debüüdi, kuid väravavõrku sahistas ainsana Mbappe

Peatreener Mauricio Pochettino ütles, et Messi pole veel parimal tasemel, kuid kahe nädala jooksul saab taas vormi. «Ootame temalt parimat. Olen väga õnnelik, et ta tegi oma debüüdi. See oli tema jaoks väga tähtis,» ütles Pochettino Amazonile.