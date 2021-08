Meedia luhta läinud Belgia etapist: F1s valitseb identiteedikriis

Pärast võistlust tundus, et ka Mercedese tiimipealikul Toto Wolffil polnud täpselt selge, miks võistluste juht sellise otsuse langetas, pakkus Austria ajaleht Kronen Zeitung.

Gazzetta dello Sport leidis, et põhjuseid võistluse ära jätmiseks oli küllalt. «Põhjendada oleks saanud, et ekstreemse ilma tõttu pole sõitjatel ohutu võistelda. See oleks olnud loogiline otsus. Kaks ringi ohutusauto taga sõites tekitasid vaid imestust ja pettumust. F1s selgitatakse maailmameistrit. Sarjas valitseb identiteedikriis,» põrutasid itaallased.