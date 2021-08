F1 noortetiimi liige Eesti meistrivõistlustel paremate sekka ei mahtunud

Kardispordi kiireimas võistlusklassis KZ2 jätkus Aravetel jaht tiitlile tänavusele hooajale küllaltki harilikul moel. Markus Kajak (AIX Racing Team) näis jahtivat oma neljandat järjestikkust võitu, et astuda üliotsustav samm 2021. a meistritiitli suunas ning valmistuda sellega juba käesoleva nädala lõpus sõidetavaks MMiks Kristianstadis Rootsis.

Leedmaa seevastu tegi stardirivi viimaselt kohalt startides marulist sõitu. Esmalt möödus ta üle pika aja taaskord kodumaal võistelnud Paul Aronist (Vihur Team), seejärel juba Hannes Tammperest (AIX Racing Team), Maario Vendlast (Rich Racing) ja Antti Rammost (TARK Racing), kuni jõudis viimaks kolmandat kohta hoidnud Karl Leesmaa (DHR Estonia) selja taha. Leesmaa jaoks oli see samuti üle pika aja tagasipöördumine kardirajale, lõpptulemuseks saadud kolmas koht oli suurepäraseks üllatuseks nii talle kui paljudele poolehoidjatele:

«Võistlustele minnes oli eesmärk füüsiliselt lõpuni ära kesta ning mingit tulemust ma iseendalt ei oodanud. Ilmselt kujunes niivõrd hea tulemus välja just seetõttu, et võtsin asja pingevabalt ning mingeid suuri ootusi endale ei seadnud. Samuti mängib siinkohal suurt rolli minu meeskond, kes andsid endast parima, et minu sõitmine lihtsamaks teha,» ütles Leesmaa oma imelise sõidu kohta pärast võistlust.