Ronaldo säilitab Manchester Unitedis oma ikoonilise särginumbri

Läinud nädalal selgus, et Portugali jalgpallikoondise kapten Cristiano Ronaldo liitus Inglismaa kõrgliigaklubiga Manchester United. Kui veel mõni päev tagasi võis arvata, et tal tuleb oma traditsioonilise särginumbri pärast maha pidada võitlus, siis nüüd on selge, et Ronaldo mängib Unitedis numbriga 7.