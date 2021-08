Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna treeneripink sai vägeva täienduse

Utah'i ülikooli doktorikraadiga McCormick on treenerina töötanud varasemalt Ameerikas, Rootsis, Iirimaal, Taanis ning juhendanud nii mehi kui ka naisi. Lugematul hulgal loenguid, seminare ja töötubasid on McCormick teinud Aasiast Ameerikani. 2003. aastast tegutseb ta ka koolitusettevõtte 180Shooter asutaja ja konsultandina. Lisaks on ta avaldanud üle 20 korvpallialase raamatu, seisab pressiteates.

Tartu Ülikooli korvpallikooli juhi Joosep Toome sõnul on McCormicku näol tegemist väga mitmekülgse treeneri ja koolitajaga, kellel on korvpallialaste oskuste ja teadmiste edasiandmiseks oma kindel arusaam.

«Tema raamatud kaasaegse korvpalli õpetamise metoodikast on üle maailma noortekorvpalli treenerite seas kõrges hinnas. Tuleval hooajal on Brian lisaks treeneritööle alustamas ka treenerite koolitamise- ja mentorlusprogrammiga, millega soovime tõsta eriti nooremate treenerite kvaliteeti,» sõnas Toome.

McCormicku sõnul on Tartus võimalik kaasa lüüa klubi arendamises. «Olen varem Euroopas töötanud ja nüüd oli õige hetk siia tagasi tulla. Tartus on võimalus klubi arendamisel ja üles ehitamisel kaasa lüüa, seega sobib see hästi mu oskuste ja taustaga. Eesti kohta ma eriti palju varem ei teadnud, aga regioon on tuttav, piltide ja eelinfo järgi olid Tartu treeningutingimused väga head. Ootan seega põnevusega algavat hooaega ja siinse korvpallimaastikuga tuttavaks saamist.»