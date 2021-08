Maailma tugevaimast liigast kasu lõikav Euroopa rahamasin

10 miljonit eurot on Euroopa korvpallis meeletu summa. Kui see ainuüksi mängijate müügiga teenida, siis tuleb tänada süsteemi, mis seda võimaldab. Kui panna 10 miljonit võrdlusena lauale, siis on tegemist kolmandiku võrra enam kui Kaunase Žalgirise kogu eelarve tulevaseks hooajaks.