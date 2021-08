Vigastusega võitlev Täht sai EMi eel hea uudise: olen positiivset energiat täis laetud

«Pigem positiivne,» edastas pallur arsti värsket sõnumit veidi enne esmaspäeva õhtust harjutuskorda. «Olen praegu positiivset energiat täis laetud ja ootusärev, mis siin trennis toimuma hakkab, et kuidas keha reageerib. Mitte ainult lähendajalihas vaid ka ülejäänud keha – mul on ka mujal probleeme olnud.»

Ta lisas: «Pean ise ära tunnetama valu piiri. Arst ütles, et kui on valus, siis pole hästi. Kui aga valus pole, siis anna tuld. Natuke riskantne ikka on. Rebend pole päris ära paranenud. Aga võrreldes nädala taguse kontrolliga on seis ikkagi super.»