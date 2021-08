Ott Tänak: ausalt, mind ei koti, mida Ogier teeb

M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson usub, et põnevamaks. «Pole kahtlustki, et Sebi lahkumine avab tiitliheitluse,» märkis britt intervjuus DirtFishile.

Mida arvab kibeda konkurendi taandumises Neuville? «Muidugi tahan, et ta jääks. Me vajame teda kogu hooajaks. Sebastieni vastu on väga raske saada, aga kui ta õnnestub alistada, maitseb võit väga magusalt,» arutles belglane.

Hyundai piloot pole nõus Wilsoni väitega, et MM-sari muutub põnevamaks. «Parimad peavad omavahel võistlema, et selgitada parim. Ei usu, et Sebastieni lahkumine tuleb alale kasuks, aga see on tema otsus.»