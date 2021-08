EMil lugemata jäänud soomlaste värav pani UEFA reegleid üle vaatama

Soome jalgpallikoondis tuleb pärast suvel toimunud EMi esimest korda taas kokku, et mängida MM-valikmänge. Kohtumise eel Walesiga selgitas ründaja Pohjanpalo juunikuises kohtumises Venemaaga lugemata jäänud värava järel toimunut. «Kui ma pole täiesti valesti aru saanud, kasutas UEFA seda väravat VARi tõlgenduse muutmise alusena,» ütles Pohjanpalo oma tühistatud värava kohta, vahendas Iltalehti.

«See oli inimlikult nii lähedal (suluseisule – toim.), nüüd soosib reegel pisut rohkem ründajaid. Uue tõlgenduse põhjal oleks see värav ära loetud,» avaldas Pohjanpalo, et UEFA on oma lähenemist reeglile muutnud.