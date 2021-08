Islandi jalgpalli raputab seksiskandaal, kuhu on mässitud koondise kangelane ja alaliidu juhatus

Eelmisel nädalal tuli avalikkuse ette Gyda Arnarsdottir (25), kes rääkis Islandi avalikõiguslikule ringhäälingule antud intervjuus, et 2017. aasta septembris haaras üks rahvusmeeskonna liige tal Reykjaviki ööklubis jalge vahelt ja kõrist kinni ning ründas teda koos teise isikuga. Erinevate meediaväljaannete andmetel oli ründaja Sigthorsson.

Arnarsdottir ja veel üks naine esitasid juba samal õhtul politseile avalduse, et neid on seksuaalselt rünnatud. Naine ütles, et teab veel vähemalt kuut mängijat, keda teised naised on siivututes rünnakutes süüdistanud.

Naised võtsid ühendust ka alaliidu presidendi Bergssoniga ning süüdistasid, et alaliit tahtis neid sundida vaikima ja pakkus neile selle eest ka raha. Väidetavalt oli juttu konfidentsiaalsuslepingust ja valurahast, kuid need väited pole kinnitust leidnud. Samas on Bergsson ja kogu juhatus võtnud vastutuse ning astunud tagasi.

Varem on Bergsson riiklikus televisioonis vahele jäänud valetamisega. «Alaliit pole saanud ühtegi kaebust ega mingit vihjet, et kedagi oleks seksuaalkuritegudes süüdistatud,» ütles Bergsson televisioonile, enne kui ta nädal hiljem ametist tagasi astus.

Sel nädalal tehtud avalduses palus alaliit ohvritelt vabandust. «Me usume teid ja vabandame siiralt. Me teame, et oleme teid alt vedanud ja kavatseme tulevikus paremini hakkama saada,» seisis avalduses.