Toijala oli eile öelnud pooleldi naljaga, et Itaaliat ja Venemaad ta vastasteks ei taha, sest nendega sai juba hiljutises EM-tsüklis mängitud. «Itaaliat ja Venemaad ei tulnudki,» lausus ta täna alustuseks naerdes. Ent ta muutus kohe tõsiseks.

«Meil on päris tugev ja raske alagrupp, saime tugevad vastased. Poola jõudis viimasel MMil kaheksa parema hulka, see ütleb kõik ära. Ka Saksamaa mängis MMil, nemad kahekesi on meie alagrupi favoriidid.