Kas Vipsi ees lüüakse uks kinni? AlphaTauri võib Tsunodaga koostööd jätkata

Kui möödunud nädalal andis Red Bull teada, et pikendas lepingut põhitiimi teise sõitja Sergio Pereziga, siis tõenäoliselt ei ole muudatusi oodata ka sõsartiimis Alpha Tauris.

Mainekas väljaanne Motorsport-Total kirjutab oma allikatele tuginedes, et tiim on otsustanud jätkata koostööd nendega tänavu liitunud ja hetkel F1-s oma esimest hooaega tegeva jaapanlase Yuki Tsunodaga. Tõenäoliselt tehakse uudis teatavaks enne Itaalia GP-d.

Lisaks sellele peaks portaali andmel samas tiimis jätkama ka prantslane Pierre Gasly, mis tähendaks, et Red Bulli süsteemis pole ühtegi vaba kohta jäänud. On vähetõenäoline, et mõni teine tiim Vipsile võimaluse annaks.