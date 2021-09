Kindla võidu võtnud Kontaveit järgmisest mängust: mina olen heas vormis, tema on heas vormis – tuleb hea mäng

«Üldiselt küll. Tal oli kindlasti paar nädalat Cincinnatis väga hea turniir, aga ma arvan, et olen ennast väljakul tundnud paremini ja paremini ning olen valmis raskeks mänguks. Kindlasti on tema heas vormis, mina olen heas vormis – loodan, et tuleb hea mäng,» ütles Kontaveit.

Kuigi Eesti esireket pole veel uue treeneri Dmitri Tursunoviga pikalt koostööd teinud ja põhjalikku hinnangut ta veel anda ei oska, siis esimesed märgid on positiivsed. «Ta on mulle seni positiivsust andnud ja see on niiöelda kõige suurem panus. Üldiselt mulle meeldivad trennid, mida ta teeb ja tunnen, et olen mingisuguse väljakul olemise nautimise üles leidnud, mis mõnda aega oli kadunud. See on minu arvates suur asi, millesse tema kindlasti on panustanud,» sõnas Kontaveit.