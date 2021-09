Eesti võrkpallikoondise salarelv võib anda ka vastupidise efekti

Kuigi lätlaste äsjased koroonareeglid – Eesti liigitus nende jaoks kollaseks riigiks, mis tähendab, et kodumaale naastes tuleb lõunanaabritel jääda karantiini – võivad suurhalli tulevat rahvahulka veidi väheneda, on Eesti võrkpalliliit arvestanud ligikaudu 4500 inimesega.

Kuna enamiku neist moodustavad eestlased, nähakse seda meie koondise salarelvana, kuid pole välistatud, et see võib omada ka vastupidist efekti. Nimelt on tänavune finaalturniir mitmete mängijate jaoks esimene ning lisaks puudub noorematel meestel varasem kogemus, kuidas nii suure rahvamassi ees mängida. Ehk pole välistatud, et mõnel mehel võib närv lihtsalt välja lüüa.

«Ma üritan sellele väga mitte mõelda. Tuleb, mis tuleb. Ma pole mitte kunagi sellise rahvamassi ees mänginud ja üle kahe aasta ei ole üldse rahvast näinud. Eks see saab kindlasti huvitav olema,» lausus sel suvel Eesti esisidemängijaks tõusnud Robert Viiber ERR-ile.

Peatreener Cédric Énard on X-faktori võimalikust negatiivsest poolest mõistagi teadlik ning sellega arvestanud. «Viimati mängis koondis suure publiku ees siis, kui mina polnud veel peatreener,» sõnas 2019. aasta alguses pukki pääsenud prantslane.

Viimane n-ö täismajaga võrkpallilahing Maarjamaa pinnal toimus eelmise aasta märtsis, kui Saaremaa VK võõrustas kurikuulsas kohtumises Milano Power Volleyt. Pärast seda on volleplatsid, mõne erandiga, publikule suletud olnud.

«Eelmine aasta ühe sõprusmängu Võrus rahva ees siiski mängisime, aga see polnud nii suur hulk,» meenutas Énard. «See on tõepoolest üks asi, millega mul tuleb arvestada, sest meil on tiimis noori mehi. Sidemängijad [Robert Viiber ja Renet Vanker], libero [Silver Maar], ka nurgamehed tegelikult, sest ainult Robert Täht ja Kristo Kollo on vanemad.»

«Ehk mehed mängivad kodus ja loodetavasti on see meie jaoks toetav faktor, kuid nad on noored ja pole varem säärast vastutuskoormat kandnud. Fännid võivad meile nii juurde anda kui ka ära võtta ning seda tuleb mul mängu jooksul jooksvalt jälgida,» lausus peatreener lõpetuseks.

Eesti ja Läti duellis pannakse pall mängu kell 19 ning toda kohtumist on võimalik otsepildis jälgida Postimehe vahendusel. Kes ei saa mängu vaadata, saab seda jälgida tekstipõhise otseblogi vahendusel.