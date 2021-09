Soome ralli saab peagi positiivseid uudiseid

Erandkorras oktoobri lõpus sõidetavat Soome rallit hetkel 2022. aasta esialgsest kalendrist ei leia, kuid Bitteri sõnul pole selle pärast vaja väga muret tunda. «Me oleme WRC-sarja promootoriga läbirääkimistel. Eesmärgiks on lüüa käed enne tänavust rallit,» sõnas ta Iltalehtile antud intervjuus.

Bitteri sõnul on WRC-sarja eesmärgiks hoida klassikaliste rallide hulka kuuluvat Soomet kalendris. «Jah, Jyväskylä on osa MM-kalendrist, selles ei ole enam mingit kahtlust. Praegu on asjad vaid pisidetailide taga,» seletas Bitter, kelle sõnul pole plaanis MM-ralli toimumiskohta Kesk-Soomest ära kolida.