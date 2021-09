EJLi infojuht: jalgpallikoondise mänge näeb endiselt tasuta, kuid teiselt platvormilt

«See on selline üldpõhimõtteline küsimus, kui mugav ja ligipääsetav see on. Aga seda, milliseks see kõik kujuneb, näitab aeg. Oleme ERRi kvaliteediga rahul ja uuel tulijal on omajagu tõestamist, et teha seda sama hästi või paremini,» rääkis Uiboleht. Tema sõnul ongi suureks kaotuseks see, et suurturniirid maksumüüri taha lähevad, sest näiteks suvist jalgpalli EMi vaatas umbes 75 protsenti Eesti elanikest.