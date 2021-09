Konkurent tipptennisisti kahtlaselt pikkadest WC-pausidest: kas seal on mingi maagiline koht?

«Neid võib teha, aga on kirjutamata reeglid, mida mängijad järgivad. Seda juhtub temaga igal kohtumisel. See ei ole normaalne. Ta tegi nii minu vastu Cincinnatis ja siin jälle. Ta on üks paremaid tennisemängijaid maailmas ja ma ei arva, et ta peaks nii tegema. Sellised asjad juhtuvad juunioride turniiridel, mitte siis, kui sa oled maailma esimese kolme seas,» vahendas sakslase kriitilisi sõnu AFP.