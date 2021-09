Premium liigas viimasel kohal olev Tammeka lõpetas peatreeneriga koostöö

Koppel palgati Tammeka peatreeneriks 2016. aasta lõpus, kuid tänavune hooaeg on tartlaste jaoks olnud pettumustvalmistav. 21st mängust on saadud kirja vaid kolm võitu ja neli viiki. Vastu on võetud 14 kaotust ja klubi väravatevahe on 22:47. 13 punktiga hoitakse liigas viimast kohta.