Paraolümpial võistlev ujuja kaotas vanemate põhjustatud pommiplahvatuses jalad

Kuigi vanemad hukkusid, siis Shepherd jäi hoolimata kõrgest õhulennust ellu. Arstidel ei õnnestunud päästa tema jalgu ja need tuli amputeerida. Kuus kuud hiljem lapsendas ta USA pere ja võib öelda, et elu andis talle teise võimaluse.

«Olen siin, et olla mina ise ja lõbutseda. Ma olen siia tulnud ja see on suurepärane. Ma olen aktsepteerinud, et olen unikaalne ja see on minu elu muutnud. Tuleb leppida asjadega, mida ei saa muuta ja muuta neid asju, mida saad. Alati tuleb elu positiivset külge vaadata,» vahendab Aftonbladet tema sõnu.