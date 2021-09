Euroopa koondisejalgpallist ilma jäänud ERR suunab ressursid MM-finaalturniiride õiguste jahtimisele

Aastatel 2022 – 2028 näitab Viaplay Euroopa meistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängude ning UEFA rahvuste liigat. Kuigi Viaplay puhul on tegu tasulise platvormiga, lubatakse Eesti jalgpallikoondise mänge näidata tasuta. Küll aga jäävad maksumüüri taha näiteks 2024 ja 2028 EM-finaalturniirid.

Saarna sõnul tegi ERR ülekandeõiguste eest mõistliku ja tugeva pakkumise, ent konkurentide rahakott on lihtsalt paksem. «Meie pakkumine oli piisavalt kõrge, et mõistlikel tingimustel õigused omandada. Nende pakkumine oli meie omast kordades suurem,» sõnas Saarna, ent numbritest ei rääkinud. «See oleks spekulatsioon. Isegi, kui arvan summat teadvat, siis vaevalt, et mul selle kohta kindlat tõendust on. Aga mul on info, et see oli kordades suurem.»

Peagi hakkab konkurss 2026. ja 2030. aasta MM-finaalturniiride ülekandeõigustele. ERR plaanib eelarvesse jäänud raha suunata sinna. Midagi lihtsat neid ees ei oota, sest NENT Groupi rahakott näib olevat põhjatu. Suurematest spordivõistlustest on Rootsi ettevõtte käes veel vormel 1 ja jalgpalli Meistrite liiga ülekandeõigused, järgmisest aastast ka Premier League’i omad.

Saarna sõnul ei kavatse nad jalgpalli MM-finaalturniiride õigustest võitluseta loobuda. «Konkursid on kõikide atraktiivsete spordiõiguste puhul ettearvamatud. Nii nagu endast lugupidav ja väärikas sportlane läheb alati võitma, ei lähe ka meie läbirääkimistele väiksema eesmärgiga,» sõnas ta.

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna. FOTO: Ülo Josing

Saarnal on kahju, et ERR jäi ilma nii EM-finaalturniiridest kui ka Eesti jalgpallikoondise mängudest, kuid veelgi rohkem on tal kahju televaatajatest, kes peavad nüüd oma harjumusi muutma. «Küsimus ei ole, kui suur tagasilöök on see ERRile, vaid kas ja missugune tagasilöök on vaatajatele. Jalgpalli suurturniirid ja koondisemängud jõuavad nüüd palju vähemate inimesteni. Sõltumata sellest, kas mängud on maksumüüri taga, pole tehnoloogiliselt võimalik kõigil ülekandeid vaadata. Rolli mängivad ka meediatarbimise harjumised. Kahju, sest auditoorium jääb väiksemaks.»

2022. aastal Kataris toimuvat MM-finaalturniiri näitab jätkuvalt ERR, samuti on 2022. aasta lõpuni rahvusringhäälingu käes koduste meistrivõistluste ülekandeõigused. Viimaste kadumist vabalevist pole ilmselt vaja karta, sest jalgpalliliit on korduvalt andnud mõista, et nende prioriteet on olla just ERRis.

Taktikalaud naaseb suvepuhkuselt

Siiski jääb vutiülekandeid ERRis vähemaks, mistõttu tekib küsimus, mis saab suvel menukaks osutunud taktikalauast. Saarna andis mõista, et taktikalaud naaseb suvepuhkuselt juba homsel Eesti-Belgia MM-valikmängul ning seda näeb ka tulevikus. «Taktikalauda ainult jalgpalliga siduda on kitsas vaade. Taktikalaud tunneb ennast hästi, ta on end tõestanud ja televaatajad võtsid ta hästi vastu,» lausus Saarna.