Selgus uskumatu põhjus, miks Serbia jalgpallur keeldub Bundesliga klubiga treenimast

Kostići vastu tundis suvises üleminekuaknas suurt huvi Itaalia meistriliigas mängiv Rooma Lazio. Neli päeva enne üleminekakna sulgumist teatas Eintracht, et soovib mängija eest 10 miljonit eurot, millele lisanduks kolm miljonit, kui Kostić täidab uues klubis teatud verstapostid. Lazio tegi e-maili teel Eintrachtile ametliku pakkumise 10+2 miljonit eurot.

Itaalia meedia kirjutab aga, et Eintracht andis Laziole meelega vale e-maili aadressi. Seda selleks, et klubi saaks Kostićile väita, et pole tema eest ühtegi ametlikku pakkumist saanud.