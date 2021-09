Kaia Kanepi edasisest karjäärist: lähen Austraalia lahtistele, kui põhitabelisse mahun

Kanepi alustas tegelikult tänast kohtumist selgelt paremini kui turniiri avamängu. Avasett kulges 5:5 seisuni servimurdeteta, kuid seejärel pani Frenandez ühe käigu juurde. Kanepi tunnistas, et vastane mängis väga ebamugavalt.

«Vastane mängis nõnda ebamugavalt ja madalalt, et mul oli raske enda mängu tööle saada. Samuti lendasid tema lamedad löögid nii pikalt tagajoonele kui ka lühidalt võrgu lähistele. Lisaks veel vasakukäelise vint, millega ma täna harjuda ei suutnud,» selgitas Kanepi Eesti ajakirjanikele.

Tänast kohtumist segas mitmel puhul ka vihm. Esiteks lükkus algus 45 minutit edasi ning seejärel jäi teine sett mõneks ajaks seisma. Kanepi sõnul see teda ei häirinud. «Oli küll tuuline, kuid ei midagi erilist. Samuti peaks jahedamas oluliselt parem olla mängida. Vihmapaus tegelikult nõnda palju minu mängu ei seganudki.»

Kanepi tõi välja, et tegelikult mängis ta üsna hästi, kuid otsustavatel hetkedel oli Fernandez temast edukam. «Täna võitis tema, sest oli tähtsatel punktidel parem,» selgitas Kanepi, kes ei osanud veel öelda, millised on tema järgmised sammud karjääris.

«Ma ei tea, mida ma edasi teen. Pole ühtegi plaani ees. Seda tean, et lähen Austraalia lahtistele ainult juhul, kui pääsen sinna otse põhitabelisse. Hetkel pole ma otsustanud, mida teha, kui punktid täis pole, et sinna otse pääseda. Võib-olla mängin väiksematel turniiridel, aga kindel see pole.»