Robert Täht: Hispaania vastu ilusti mänginud meeskonnast olid alles vaid riismed

EMi eel loodeti, et saali tulev mitmetuhandene publik annab koondisele indu juurde. Samas oli ka neid, kes kartsid vastupidist efekti, et noor meeskond hakkab väristama. Kuidas asi väljakul oli, kas publik tekitas pingeid juurde?

«Ei, väga tore oli neid inimesi siin saalis näha. Nemad andsid meile pigem tuge,» leidis Täht. «Võib-olla EM kui selline, pani meile pingeid peale? Ei taha öelda, et suhtusime üleolevalt, aga kui võrrelda [tänast mängu] neli päeva tagasi kinniste uste taga Hispaania vastu näidatuga... see oli tõesti väga ilus ja nauditav võrkpall, kuid täna olid sellest järel ainult riismed.»

Samuti ei pugenud nurgamees kuidagi väsimuse taha. «Iga mees lendas võrgu kohal nii hästi kui oskas. Aga see ongi see, et kui tunne on liiga hea ja kõik tahavad liiga palju. Võrkpalli ei saa mängida, kui oled liiga kramplik. Täna olime meeskonnana liiga krampis ja seda oli näha. Logises igalt poolt. Pole nii, et keegi oli süüdi, iga positsiooni suck'is (põrus - toim.) täna tegelikult täiega. Muud polegi,» oli Täht otsekohene.