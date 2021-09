Võrkpallikoondise kapten ei oska müstilisi ärakukkumisi seletada

Aga 1:3 allajäämisest see ei päästnud.

«Olid mingid imelikud ärakukkumised, ei oska neid kuidagi seletada. Tulid sisse mõõnad, kus läks neli-viis-kuus punkti järjest kaduma. Geimi lõppudes saime oma mängu tööle, aga see on veidi hilja,» tõdes Kreek.

Kapten tunnistas, et väike värin võis Saku suurhalli peaaegu täismaja publiku ees tekkida. Ent pikas plaanis tulnuks metsik toetus enda kasuks kallutada. Kahjuks nõnda ei läinud.

«Vägev! Tõesti vägev! Iga mängija unistus, et väike nurk kuulub lätlastele ja ülejäänud saal on sinine. Täiesti lust oli mängida. Mingi kramp võib tulla, aga võiks sellest üle saada – kõik on ju sinu poolt,» kiitis Kreek pöidlahoidjaid.