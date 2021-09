Räikkönen lahkub F1st ülistuste saatel: ainulaadne mees, kes võitis miljonite südamed

Ligi kaks kümnendit F1-karussellil keerelnud Räikkönen liitus tiimiga 2019. aastal. Oli teada, et Alfa Romeo kõrgete kohtade eest ei heitle, ent kogenud piloot aitas väga palju kaasa masina arendusel. Meie põhjanaaber tegi oma töö ausalt ära.

«Alfa Romeo Racing tahab kogu hingest avaldada tänu Räikkönenile, kes teatas, et lõpetab tänavu oma karjääri. Veetsime koos imelised aastad,» seisab sotsiaalmeedias.

«Täname teda suurepärase tööeetika, kire ja pühendumise eest, mida ta näitas esimest testipäevast saati. Ta on eriline mees, kes jäänud alati endale kindlaks. See meeldis kõigile, kes temaga koos töötasid ja nõnda on ta võitnud miljonite südamed üle maailma.»