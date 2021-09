VIDEO ⟩ Soomlased tegid ära selle, mida eestlased ei suutnud

1. septembril peetigi vaid kaks lahingut. Samal ajal kui Eesti kaotas Tallinnas 1:3 Lätile , said soomlased Tamperes sama tulemusega jagu Põhja-Makedooniast. Olukorrad olid üsna sarnased, sest mõlemad võõrustajad läksid kohtumisele vastu suursoosikuna.

Soomlased said aga suuremast krambist üle ning võitsid avageimi 25:20. Teises vaatuses loovutati külalistele vaid 15 silma.

See jäigi aga väikeseks tõrvatilgaks meepotis. Neljanda geimi 25:22 paremusega kirjutasid koduperemehed tabelisse kohustuslikud kolm võidupunkti.

«Tegime suurepärase partii võitluslikkuse ja tõstete poolest. Aga me pole suvel piisavalt mänginud, mistõttu olime veidi närvilised. See väljendus eelkõige kolmandas geimis, mida me ei suutnud ära vormistada,» ütles Soome peatreener Joel Banks.