Eesti noorjalgpallur liitus Portugali tippklubiga

«Jah see on tõsi. Karel Mustmaa sõlmis Benficaga 3-aastase profilepingu ning hakkab esindama esialgu klubi U17 meeskonda,» seisab Harju JK Laagri sotsiaalmeedias.

«Kes veel ei tea, siis Benfica on Portugali üks kõige tunnustatumaid, kui mitte kõige tunnustatum noortetööga tegelev klubi, kes on laineid löönud klubist välja kasvanud kasvandikega ka maailmas. Benfica on klubi, kust lähiaastatel on tuule tiibadesse saanud sellised suured mängijad nagu Victor Lindelöf (Manchester United), João Felix (Madridi Atletico), João Cancelo, Bernardo Silva, Ruben Dias (kõik Manchester City), Renato Sanches (Lille) jpt.»