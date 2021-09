Vaktsiinist keeldunud jalgpallitäht nakatus koroonaviirusega

Kusjuures Xhaka oli üks vähestest Šveitsi koondislastest, kes ei ole ei vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud. «Ta ei ole vaktsineeritud. Jätsime selle iga mängija jaoks vabaks. See on nende isiklik otsus, nagu igal šveitslasel. Me oleme soovitanud kõigil vaktsineerida, aga ta otsustas selle vastu ja tema õigus on olla vaktsineerimata,» seletas Šveitsi koondise kommunikatsioonijuht Adrian Arnold Blickile.