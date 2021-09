Portugali päästnud Ronaldo haaras maailmarekordi ning kukutab õige pea järgmise tippmargi

Ronaldo väravad ei murdnud mitte ainult maailmarekordit, vaid ka iirlaste südame. Nimelt lõi eelmisel nädalal oma vana leivaisa Manchester Unitedi juurde naasnud äss oma tabamused 89. ja 96. minutil, kindlustades nõnda Portugalile 2:1 võidu – Iirimaa autabamuse eest hoolitses 45. minutil kaitsja John Egan. Sealjuures oli Ronaldol 15. minutil võimalus viie aasta tagused Euroopa meistrid penaltipunktilt juhtima viia, kuid Iirimaa väravavaht Gavin Buzunu tõrjus tema löögi.

«Olen nii õnnelik,» kostis Ronaldo pärast kohtumist Iirimaa Rahvusringhäälingule RTE. «Mitte ainult tänu rekordi ületamisele, vaid sellele erilisele momendile, mida kogesime – kaks väravat tulid mängu lõpus. Pean olema meeskonnale tänulik, sest uskusime endasse lõpuni.»

Ronaldo Portugali särgis 180 mängu ja 111 väravat

Löönud Eesti võrku neli palli

Saanud kirja üheksa kübaratrikki

Euroopa meister (2016)

Rahvuste liiga võitja (2019)

Maailmajagude karika pronks (2017)

Ühe tippmargi võtab Ronaldo endale õige pea veel. Nimelt oli lahing Iirimaaga tema 180. kohtumine Portugali täiskasvanute koondise särgis, jõudes Euroopa pingereas ühele pulgale Hispaania keskkaitsja Sergio Ramosega, kellega mängiti mitu aastat koos Madridi Realis.

Kohtumiste maailmarekordini on Ronaldol veidi minna, kuid järgmise paari aasta jooksul kukutab ta ilmselt sellegi. FIFA teatas tänavu, et meestest on enim oma kodumaad esindanud Soh Chin Ann, kes käis vahemikus 1969–84 Malaisia eest väljakul suisa 195 korda.

Christine Sinclair. FOTO: Kim Hong-ji/REUTERS/Scanpix

Huvitav on märkida, et naiste jalgpallis oleks Ronaldol nende rekorditeni jõudmiseks vaja astuda samme seitsmepenikoormasaabastega. Võtame näiteks koondise eest löödud väravad: 111 tabamusega jagaks portugallane USA staari Alex Morganiga üheksandat kohta. Pingerida troonib tänaseni palliv 38-aastane kanadalanna Christine Sinclair, kel on koos tervelt 187 väravat.

Koondisemängude Euroopa rekord on 221 kohtumisega rootslanna Caroline Segeri käes, kuid svenssonite tütar on selles arvestuses maailmas alles kümnendal kohal. Kuningannaks on 23 aastat rahvusvahelisel areenil figureerinud ameeriklanna Kristine Lilly (354 matši).