Messi tiimikaaslane: ma kutsun teda päkapikuks, tema mind nuudliks

Portaalile TyC Sport antud intervjuus tunnistas Di Maria, et on Messiga samas klubis mängimise üle äärmiselt õnnelik. «Ma olen oma karjääris seni olnud ilma kirsist koogi peal ehk Lionel Messiga samas klubis mängimisest. Mul oli mitu võimalust liituda Barcelonaga, aga need ei õnnestunud,» alustas argentinlane intervjuud.

Lõpuks on meeste karjääriteed viinud nad mõlemad PSG-sse. Kui Di Maria on Prantsusmaa tippklubis veetnud juba mitu hooaega, siis Messi suundus sinna tänavu suvel. «Ma olen väga õnnelik, et saan teda iga päev näha ja mitte ainult siis, kui rahvuskoondis koguneb,» seletas Di Maria.