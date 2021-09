Briti ajakiri: Breen sõlmib M-Spordiga kaheaastase lepingu

Suurbritannia ajakiri Motorsport News kirjutab nüüd, et tulevaks hooajaks esisõitjat otsiv M-Sport sõlmib Breeniga kaheaastase lepingu, mis avalikustatakse septembris.

Sellega peaks tulevaks hooajaks olema selged kaks M-Spordi sõitjat. Lisaks Breenile on suhteliselt kindel, et tiimis jätkab prantslane Adrien Fourmaux, kes on seni Puma Rally1 roolis kõige rohkem kilomeetreid kogunud.