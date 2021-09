USA lahtistel kolmandasse ringi jõudnud Kontaveit: olen võimeline mängima ka kõige parematega

Avasett möödus väga võrdselt ja alles otsustavas geimis õnnestus Kontaveidil Teichmanni servigeim murda. Teine sett tuli skoori järgi kergelt kätte, kuid eestlanna tunnistas, et pidi tegelikult palju vaeva nägema.

«Täna oli natuke tuuline ja ei olnud ilus mäng. Pidin hästi servima ja see esimeses setis aitas. Kui murde sain ja seti võitsin, siis see andis kindlust juurde ja temalt võttis seda ära. Pidin palju palle tagasi lööma ja tundsin, et mida pikem seeria oli, seda kindlamalt end tundsin,» sõnas Kontaveit Eesti ajakirjanikele antud intervjuus.

Eesti esireketil on hetkel käsil kuuemänguline võiduseeria, mis on pikim pärast seda, kui ta 2017. aastal Rosmalenis karjääri esimese WTA-tiitli võitis. Kuidas see teda väljakul mõjutab? «Ma arvan, et need mängud aitavad tasavägistel hetkedel kindlamalt mängida. Olen palju tennist mänginud ja sellest ära taastunud. Keha on värske ja pole nendest väsinud, aga võidud on mulle mängukindlust andnud. Seda ma Clevelandi otsima läksin ja sain seda sealt parimal määral,» seletas eestlanna.

Järgmises ringis ootab teda maailma edetabeli kaheksas naine Iga Swiatek. Kusjuures Kontaveidi saldo on hetkel tema vastu positiivne – kaks võitu ja üks kaotus. Mõlemad võidud on tulnud kõval väljakul. Millele poolaka vastu keskenduma peab?

«Eks ta on igal kattel raske vastane, aga ma arvan, et tähtis on endasse uskuda ja hea mäng mängida, et oleks võimalus võita. Pean iga palli eest täiega võitlema ja iga punkt kohal olema. Kindlasti mingeid lihtsaid hetki mängus ei tule, sest tal on tugev ründav eestkäsi ja pean selleks ise valmis olema,» rääkis Kontaveit, kes kavatseb Swiateki vastu minna oma mängu mängima.

Kas eestlannal on suur nälg järgmisesse ringi jõuda? «Muidugi on väga suur nälg. Olen võimeline mängima ka kõige parematega ja pean edasi vaeva nägema ning tööd tegema. Iga mäng on raskem kui eelmine ja vastased lähevad tugevamaks. Tunnen ennast hästi ja olen positiivne. Mina lähen endast väljakule kõike andma, eks ülehomme paistab, kuidas välja tuleb,» vastas ta.