Mattias Käit: kui vastase poolel palli võidad, siis tagasi pöörama ei hakka

Ta märkis, et kahjuks ei suudetud edu kaua hoida: «Kaks kiirelt vastu ja poolaeg lõppes 1:2. Kõik andsid endast maksimumi, kohati tuli meil oma mäng välja, aga viis tükki selja taha lasta on liiga palju. Vaheajal korrigeerisime oma kaitsetegevust, üks ründaja tuli appi, sest minu poolel said nad pidevalt ülekaalus ja Belgia lahendab niisuguseid olukordi hästi, kiirete söötudega. Tasemevahe tulebki selle pealt, kes eksib vähem.