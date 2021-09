Evans andis Toyotale uueks hooajaks sõrme

Tiimipealik Jari-Matti Latvala lausus juba tänavu mais, et nende soov on Evansit hoida. «Ta on meeskonnale väga hea täiendus. Mina näeksin temast tiimi järgmist esisõitjat: tal on piisav kogemus ning mina isiklikult olen vaimustuses sellest, kuidas ta on viimastel aastatel arenenud,» olid soomlane sõnad.