Inglased virutasid ungarlaste võrku neli, kuid said vastu poolteist tundi (rassistliku) sõimu

See on siis kohtumise magus pool. Mõru meki lisavad asjale juurde aga ungarlastest fännid, kes kogu kohtumise jooksul inglasi mõnitasid ning mustanahalisi mängijaid, eeskätt Sterlingut, kuid ka küljejoone taga sooja teinud Jude Bellinghami, rassistlikult solvasid.

Inglismaa koondise kapten Harry Kane ei hakanud vahetult pärast kohtumist rassismiteemal kommentaare jagama, kuid lisas, et kindlasti pärib ta solvangute kohta kamraadidelt. Küll avaldas ründaja lootust, et kui rassistlik käitumine saab tõepoolest kinnitust, astub Euroopa jalgpalli katuseorganisatsioon (UEFA) vastavaid samme.

Inglismaa peatreener Gareth Southgate andis pärast kohtumist aga mõista, et nende karikas on täis: «See grupp ei saa teha enam rohkem võitluses rassismi vastu. Teised inimesed peavad tegema nüüd samme ning olukorda parandama. Meie mängijad ei saa teha rohkem, kui nad on viimased kaks-kolm aastat teinud, tehes sõnavõtte ja seistes nõrgemate eest. Minu asi on neid kaitsta, kuid samamoodi peaks see olema erinevate instantside asi.»