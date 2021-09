Taanlane võitis Vueltal juba kolmanda etapi

Velotuuri üldliidrina jätkab Primož Roglič (Jumbo – Visma), kes ületas finišijoone 18. kohal (+18). Üldarvestuses on tema edu teisel kohal oleva Enric Masi (Movistar) ees 2.30. Kolmandal kohal on teine Movistari rattur Miguel ANgel Lopez (+2.53). Taaramäe on 53. (+2:28.11), Laas 144. kohal (+5:12.03).