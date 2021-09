Osaka langes USA lahtistel konkurentsist ja avaldas seejärel pommuudise

Noor kandalanna võitles südilt ja kuigi esimese seti kaotas, siis teises noppis võidu kiires lõppmängus ja kolmandas kindlustas kohtumise võidu. Kuigi see on juba iseenesest suur uudis, siis kohtumisele järgnenud pressikonverents oli veelgi märgilisem.

Seal tunnistas jaapanlanna, et ei naudi enam tippsporti. «Ma tunnen, et viimasel ajal ei tunne ma ennast pärast võitu õnnelikuna. Tunnen rohkem kergendust ja kui kaotan, olen väga kurb. Ma ei usu, et see on normaalne,» rääkis Osaka.